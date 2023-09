Inflación en alza: para salir de la crisis, se necesita “un plan integral y simultáneo de estabilidad y crecimiento”

Foto ilustrativa vía Clarín

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de agosto fue del 12,4%. Se trata del valor mensual más alto de los últimos 32 años, desde febrero de 1991, cuando fue del 27%.

Tras conocerse esta cifra, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó con el economista Luis Palma Cane, quien señaló que esta alza inflacionaria “no debe llamar la atención, porque todos los parches que están haciendo en la economía, lo único que hacen es acelerar la inflación por mayor emisión monetaria. Hay un error diagnóstico del gobierno, que sostiene que la inflación no es un tema monetario, y que, por lo tanto, la emisión no está provocando inflación”, explicó.

“La inflación que está destinada, básicamente, a pagar los índices de las LELIC del Banco Central, también sigue asistiendo al gobierno, haciendo transferencias a las provincias. Este es un plan que se llama Plan gomería, uso de parches y parches. Si esto sigue así, es más probable que la inflación siga subiendo en vez que baje y, lo peor, que es todo es que lo que más ha subido son los alimentos y bebidas, que es lo que más afecta a los sectores más vulnerables”, agregó el economista.

“El panorama realmente es malo y como yo pienso que no van a cambiar las políticas hasta las elecciones, porque todas estas medidas que tomaron últimamente, los bonos, el subir el mínimo de imponible, etcétera, generan mayor déficit y, por lo tanto, generan mayor emisión”, afirmó Cane.

En esa línea, dijo que esa mayor emisión “va a generar más o igual inflación y más pobreza, con lo cual estamos a la vuelta de la esquina de una crisis social importante porque tenemos ya 50% de pobreza”.

En esa línea dijo que, para salir de esta situación, la solución es “tener un plan integral y simultáneo de estabilidad y crecimiento, porque lo que tenemos en este país, en este momento, es una cosa muy particular, porque no es solamente una crisis económica, es lo que yo llamo una multi-crisis, tenemos crisis previsional, política, cultural, etcétera. Por lo tanto, si no se atacan todos los frentes y en forma simultánea, tipo shock, es muy difícil, casi imposible que esta situación se revierta. Este es el escenario”, explicó el economista.