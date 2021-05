Knass: “En los años 80, la pobreza en Argentina era del 5%, ahora es del 40%”

POSADAS. Tras conocerse el dato difundido por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), que señala que el 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza en Argentina, el profesor de economía Guillermo Knass, aseguró que el problema estructural del país es la falta de crecimiento y no un aumento de la desigualdad social. Asimismo, advirtió que la decadencia económica no se debe a la pandemia del coronavirus, sino que la misma acentuó o agravó un fenómeno de recesión estructural, que se arrastra desde hace años.

En su análisis del problema de los bajos salarios de 3 de cada 10 trabajadores formales del país, Knass comentó que, si bien “la pandemia tiene mucho que ver en esto, tenés que ver cómo le fue por comparación al resto de los países. La actividad económica de Argentina cayó un 9,9%. Pero en el mundo, cayó alrededor de un 3%. En el país, por la pandemia, cayó tres veces más. Podés decir que 3 puntos (de contracción económica) son producto de la pandemia. Los otros 6 son producto de una decadencia económica que arrastra el país”, puntualizó.

“Argentina no crece, no creció en 2015 y 2016. En 2017 creció 2 puntos y medio, pero volvió a caer en 2018 y 2019. Y en 2020 vino la pandemia”, subrayó Knass, y recalcó: “Argentina dejó de ser un país de ingresos medios (per cápita), siempre estuvo entre los 21, 22, 23 países con más altos ingresos”.

“Hoy los países subdesarrollados han superado a Argentina, como es el el caso de Chile y Uruguay”, completó.

La cuestión de la estructura laboral y previsional

“Argentina tiene un problema interno y eso refleja esa pobreza. Tenemos 45 millones de habitantes, los que trabajan son 19 millones, el resto son 7 millones de jubilados, a quienes tenés que mantener con lo que recaudas del activo porque tenemos un sistema de reparto. Tenés 5 millones de menores, que no son Población Económicamente Activa”, describió Knass, al tiempo que apuntó que “la mitad de la población tiene que ganar para mantenerse a sí misma y a otro más”.

Para Knass, “el sistema (económico) no da para más. Entramos en una decadencia económica y se busca redistribuir, partiendo de la idea de que hay mucha desigualdad económica. Pero en los 80s el mundo tenía un 40% de pobres, que son quienes viven con menos de US$ 1,90. Hoy la pobreza extrema es del 10%. Es algo que se cae en el mundo, por china e india que van sacando gente de la pobreza a tasas monstruosas”, puntualizó Knass, quien consideró que “el mundo se va volviendo desigual, porque el sistema hace que inevitablemente haya desigualdad”.

dirigentes de La Cámpora

El problema de la pobreza y el estancamiento económico

En esta línea, Knass opinó que la desigualdad económica no debe ser el principal problema a considerar por el gobierno, sino, antes bien, el estancamiento económico. “Lo que te tiene que preocupar, es, dentro de esa desigualdad, ¿cómo evolucionan los sectores pobres, se empobrecen más? ¿La desigualdad se (acentúa) porque los ricos crecen más o porque los pobres se empobrecen más?”, planteó.

Así, según Knass, por tendencias inherentes al sistema capitalista, “van creciendo todos los sectores y los de mayor capacidad crecen más, pero no nos debería preocupar eso, sino cómo van los sectores bajos. (En Argentina) se trata de ponerle un tope a los sectores altos para redistribuir… pero en los años 80s, la pobreza en Argentina era del 5%, ahora es del 40%”, desafió Knass, dejando en evidencia que no hay redistribución de la riqueza en los últimos años.

“La pandemia agravó la situación pero Argentina viene con un problema crónico de oferta, que creen que soluciona con demanda. Si el país no crece no tiene más bienes para ofrecer. Y por más que emitas moneda y se lo des a la gente, no va a tener qué comprar”, reiteró Knass, apelando a lo que señalan los economistas clásicos. “Hay medidas que pueden ayudar. Pero la cuestión de fondo, es cómo hacer para que el país vuelva a tener crecimiento económico”, sentenció Knass.