La obligación de tributar por alquileres, podría reducir la oferta

POSADAS. Tras la decisión del gobierno de obligar a los locadores a registrar por vía digital, los contratos de alquiler, una maniobra orientada a una mayor recaucación, el corredor inmobiliario Pablo Daviña, admitió que esto podría desalentar la oferta de inmuebles, en un contexto de alta presión fiscal sobre el mercado inmobiliario, donde “no hay incentivos” para la construcción y alquiler de inmuebles.

En diálogo con MisionesCuatro, Daviña explicó al respecto de la nueva disposición que obliga a los locadores a registrar los contratos en la AFIP, que “hay 15 días para registrar los contratos de julio. Ojalá no se saturen los sitios de la AFIP. La obligación primaria es el locador, que puede facultar a las inmobiliarias, por cargo de él. No implicará nuevos costos, pero sí tiempo, por el trámite administrativo de digitalizar los contratos. Lo que se busca es una mayor recaudación y evitar la evasión impositiva”, comentó.

“Desde el sector inmobiliario, vemos, en todos sus aspectos, están gravados impositivamente. La carga impositiva no sólo se compone de impuestos de AFIP, sino también de la provincia, sellado de contrato, ingresos brutos y tasa de comercio en la municipalidad. Hay 4 ítems de carga administrativa e impositiva. Lo único exento es el impuesto al valor agregado. Pero si no fuera vivienda, tributa IVA”, explicó Daviña, dejando en claro que ya existe una fuerte presión fiscal sobre el sector.

“Hay una carga impositiva muy alta y el beneficiario es el fisco. Buscan ir cerrando los círculos de control, lo que no está mal. Pero no hay incentivos para el mercado inmobiliario. Que no es un mercado concentrado. Los propietarios suelen tener 1-2 o 3 locaciones. Tienen 1 locación para sumar a sus ingresos, no es el caso de nuestra región ni del país. Hay una presión impositiva muy importante y no hay incentivos”, insistió Daviña.

En esta línea, el corredor inmobiliario recalcó que “en Posadas no hay casas en alquiler, no las hay porque nadie la construye. Hay muy poca oferta de casas en alquiler. El Estado debería incentivar a la gente que construya y no sólo centrarse en la recaudación”, subrayó.

“No hay una mayor carga para aquel que siempre ha tributado, pero el que no tributa va a tener que hacerlo y el que pone un inmueble en el mercado, va a tener que tributar. La carga impositiva para la locación, hace rato que es alta. Esto genera una reducción en la oferta”, puntualizó.