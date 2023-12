Las nuevas medidas económicas del gobierno nacional y su posible impacto

El profesor en macroeconomía, Guillermo Knass, habló con el móvil de MisionesCuatro y analizó las primeras medidas en materia económica, comunicada hace unos días por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

“Si tenés déficit fiscal y no tenés financiamiento vas a tener inflación, e inflación creciente”.

“Si tenés déficit y no tenés financiamiento externo, sí o sí vas a tener que llegar a un equilibrio fiscal y el equilibrio tiene que ser grande”, explicó el economista.

Asimismo, anticipó: “lo positivo de esto es que, si se hace bien, si calculas bien la recesión, porque un poco de recesión te va a traer obviamente, todo recorte de gasto es recorte de actividad económica, esto va a pasar”.

“Después de que se aplican estos planes es una recuperación rápida, un crecimiento rápido, siempre y cuando sea sustentable”, detalló Knass.

En ese sentido, dijo que las medidas fueron de corte “bien heterodoxo”. “No de corte austríaco, o sea no dolarizó. Una vez que vos estás sentado atrás del escritorio las cosas no son como en el pizarrón son como son en la realidad”.

“Ahora va a tocar la parte dura, la parte dura son los primeros meses que es donde la inflación sube más y hasta que se acomoden los precios relativos, después debería empezar a bajar”, afirmó Knass.

Y agregó: “tenés que tomar como referencia la historia y si mirás la última vez que se hizo un ajuste de precios, o sea, cuando se largó la convertibilidad ya no hubo que hacer precios disparados, estaban todo dolarizados porque veníamos de una hiper. Ahí no hubo esta etapa de acomodamiento de los precios. “Los precios que están atrasados, todo lo que vos tenías bajo precio cuidado, tienen que ir a su nivel normal porque si no van a faltar o esas empresas se van a fundir. Las tarifas públicas tienen que costar lo que tienen que costar, porque si no, a la larga va a faltar el servicio, tuvimos un faltante de combustible hace poco tiempo y eso no es casualidad”, explicó Knass.

En ese sentido, dijo que en menos de tres meses podría haber una recuperación: “si somos optimistas, yo creo que podría ser incluso menos de tres meses, Hay una cuestión técnica acá, todo el mercado operaba una devaluación de entre 600 y 700. Creo que el ministro del Interior había dicho 650, 800 para los que miramos un poquito esto es un fue un número alto de devaluación”, describió Knass.