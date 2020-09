Las ventas en supermercados volvieron a caer en Misiones

Pese a este resultado, se destaca la importante desaceleración de la caída, siendo la menor de los últimos cinco meses, según un informe publicado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos del INDEC.

El INDEC informó el total nacional de ventas en supermercados en julio 2020 fue por $81.240 millones, incrementándose un 47,5% medido a precios corrientes; y visto en términos reales (en pesos constantes), creció 1% respecto al mismo mes del año anterior.

A su vez, Misiones tuvo ventas en supermercados por un total de $1.151 millones, creciendo un 43,6% a precios corrientes respecto al mismo mes del año anterior; pero si se analiza la evolución a precios constantes (variación real ajustada por inflación), se observa un descenso en términos reales del 1,7% interanual, configurando así la quinta caída real consecutiva en la provincial, con una novedad: es la más baja desde marzo, por lo cual se destaca que, pese a la caída, la misma fue la menor desde el inicio de la pandemia.

En la comparación regional, Formosa (+13,8% real) y Corrientes (+3,3% real) mostraron incrementos; mientras que Misiones (-1,7%) y Chaco (-7,2%) tuvieron caídas. A nivel nacional, Formosa es la provincia con el mayor incremento (+13,8% real), en tanto, la provincia que con la mayor caída es La Rioja con el -13,2% real.

Por grupo de artículos en julio 2020

Observando los datos según grupo de artículos, en Misiones seis grupos de artículos sobre un total de once tuvieron incrementos interanuales reales: lidera el rubro “Electrónicos y artículos para el hogar” (comprende televisores, DVD, videojuegos, equipos de audio, computadoras, teléfonos, equipos informáticos, electrodomésticos; y artículos para el hogar como como muebles, decoración y otras mercaderías) con +17%; “Verduras y Frutas” (+6,7%); “Indumentaria, calzados y textiles para el hogar” (+4,9%), “Otros” (que comprende productos no incluidos en los rubros anteriores, como libros, artículos de ferretería, pintura, juguetes, papelería, útiles escolares, plantas y artículos de vivero, etc.) con +1,5%; “Almacén” (+0,5%); y “Carnes” (+0,3%).

Por el contrario, otros cinco rubros tuvieron caídas a precios constantes: la más alta se observa en Panadería (-20,9%), seguida de Artículos de Limpieza y Perfumería (-6,2%), Lácteos (-4,1%), Alimentos preparados y rotisería (-2,8%) y Bebidas (-0,5%)