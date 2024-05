Menos producción por vacas y menos vacas igual a leche cara

Las principales cuencas lecheras se encuentran en la zona pampeana de nuestro país (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa) pero también hay otras como Tucumán, Entre Ríos y Misiones con diversidad entre los rendimientos. Ahora bien, la leche está en sus diversas formas en la cadena productiva.

En los supermercados, el precio del litro de leche larga vida en el país es aproximadamente entre 1100 y 1900 en Misiones, él depende de la marca, la composición o variedad (con lactosa o sin) la provincia en la que se venda el producto, y las más de 300 marcas que hay en el mercado. Algo tan necesario y básico en la canasta familiar hace ya meses llegó a precios exorbitantes.

El periodista agropecuario y agroalimentario José María iachetta de Villa María, Córdoba analizó la situación de la actividad en Argentina. Iachetta reconoció que hay poca leche y que son varias las causas. Las enumeró diciendo que “una de ellas tiene que ver con que el verano fue duro para producir leche, lo productores vienen de una la larga crisis de más de un año, parte del 2023 y 2024, en la que muchos debieron vender sus vacas para seguir. Menos producción por vacas y menos vacas alrededor de 6,5 menos vacas, eso generó una caída en la producción de entre el 14 y 15 por ciento este primer cuatrimestre”.

Según Iachetta eso se puede revertir para los próximos meses ya que “comenzaron las pariciones y el tiempo está ayudando, hay mejor oferta forrajera, se hicieron los silos por lo que para el segundo semestre la leche va aparecer y va a ganar al segundo semestre del año anterior que fue malo, o sea hay una oferta restringida de leche”. Además, lo “segundo es el mercado externo, Argentina tiene un poquito atrasado el tipo de cambio no es muy tentador y los malos precios que tenía del mercado interno eran aun mejores para pagar la leche que los buenos precios del mercado externo, del orden de los 3400 dólares por tonelada para la leche en polvo. La ventana exportadora fluye bien, pero en general no le agrega valor y eso hace que mitigue un poco la oferta de leche del mercado interno porque si no sería bastante fuerte”.

Explica Iachetta que “cuando hay una demanda baja porque el bolsillo de los argentinos este flaco, tenés una caída de oferta de productos hace que el precio suba, este escenario de restricción hace que alguna gente saque provecho”.

“En algunas provincias como Misiones además del encarecimiento notable del costo logístico es deficitaria en lácteos o sea hay oferta acotada de productos eso hace que los comerciantes aprovechen para sacar una tajada. Ese combo hace que hoy los precios sean caros. En zonas mejor ofertadas con logística más corta los precios son muy razonables”.

La actividad ganadera en Misiones la llevan adelante pequeños productores en superficies reducidas del territorio y cuesta que llegue la biotecnología.

Fernando Da Silva, Gerente de la CAUL (Cooperativa Alto Uruguay Limitada) ubicada en la localidad de 25 De Mayo, Misiones. Admite que “hay una disminución en la producción por ende para mantener los costos fijos se están aumentando los precios. Al productor se le está haciendo complicado por la compra de alimento balanceado, eso está caro, por eso el costo de producción de los productores es caro”. La producción de esta cooperativa es de 30 mil litros por quincena de leche.

El precio que paga hoy el consumidor no se refleja en los valores que recibe el productor, tal como sucede en otras cadenas alimenticias. Veremos ahora que pasa con la apertura de las importaciones. Supuestamente los consumidores tendremos opciones y aumentará el consumo, los precios deberían mostrar un leve descenso. ¿Pero cuál será la situación de los productores?