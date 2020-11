Pymes: la producción de la industria cayó 3,8% en octubre

La producción de las pymes industriales tuvo en octubre una caída del 3,8%, la menor desde que comenzó la pandemia de coronavirus, con inconvenientes derivados de la falta de insumos por las trabas en las importaciones, que derivó en que se frenara la actividad en muchos establecimientos, informó el lunes la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“A eso se sumó que las exportaciones no repuntan y el consumo interno todavía se mueve con mucha prudencia, impidiendo ampliar el mercado”, destacó la entidad, en un informe en el que, como dato positivo, se señaló que la capacidad instalada de la industria fue del 64,9%, 2,4 puntos arriba de septiembre y levemente por encima del 64,3% de octubre del año pasado.

CAME explicó los “leves incrementos interanuales” por “el uso de la capacidad en un contexto de descenso de la producción” con un “achicamiento del sector industrial frente a las necesidades de liquidez y los protocolos sanitarios”.

En los primeros diez meses del año, la industria pyme acumula una baja anual de 17,8%, en tanto en octubre hubo tres sectores con subas anuales en sus niveles de fabricación.

Esos sectores con evolución positiva fueron Productos de caucho y plásticos(+4,4%), cumpliendo cuatro meses consecutivos en alza de esa actividad;Químicos(+2,9%) yElectrónicos, Mecánicos e Informática, con un crecimiento del2,7%

En el otro extremo, Calzado y marroquinería continuó siendo el ramo con mayor declive anual (-20,7%) aunque desacelerándose frente a la baja anual de septiembre (-36,7%).

“La ausencia de la demanda escolar y los mayores precios, han quitado ese rubro de las prioridades inmediatas de las familias. Pero además en octubre pesó la falta de cuero y otras materias primas que los proveedores no están entregando o no se están aprobando las licencias de importación”, indicó CAME.

El sector textil tuvo una caída anual de 10,1%, que, si bien es muy alta, se observó cierto aumento en la demanda local, consecuencia en parte del menor ingreso importado.

En Maderas y muebles, la producción disminuyó 4,5%.

En cuanto a los niveles de rentabilidad, fueron positivos para el 44% de las empresas (37,8% en septiembre), para el 31% fueron nulos y para el 22% negativos.

Sobre las expectativas, bajó de 14,4 a 11,8% la proporción de firmas que espera que la producción continúe bajando en los próximos 6 meses, mientras que subió de 24% a 27,8% las que esperan aumentos.