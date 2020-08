Según una encuesta, el 59,4% de las pymes debió endeudarse por la pandemia

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó una encuesta entre más de 800 pequeñas y medianas empresas de todo país, con la finalidad de dimensionar los efectos de la pandemia del Covid-19 en el entramado Pyme nacional.

Producto de la actual coyuntura económica, la mayoría de las pymes se encuentran en una situación de creciente endeudamiento.

Los resultados señalan que, a raíz de la pandemia, el 59,4% de las empresas encuestadas debió tomar nuevos créditos para poder sostenerse, y que los mismos representaron, en promedio, alrededor del 28% de la facturación correspondiente al año 2019.

El 47,4% de las empresas se endeudó en el sistema no bancario, siendo esta la única vía de financiamiento para el 85,7% de este subconjunto de pymes. En tanto, un 46,3% de las pequeñas y medianas empresas que incrementaron su deuda lo hizo mediante las líneas crediticias a tasa preferencial dispuestas por el Gobierno nacional, como los créditos al 24% y Pymes Plus. No obstante, casi el 13% de estas empresas debió complementar dichos fondos con otras fuentes de financiamiento adicionales.

Por otra parte, el 46% de las empresas señalaron no estar en condiciones de hacer frente a las deudas contraídas en los plazos originalmente acordados. Incluso, alrededor del 62% de ellas estiman que, independientemente de las condiciones de acceso a los créditos que tomaron, les demandará más de un año poder desendeudarse.

Con respecto a la capacidad para hacer frente al pago de salarios y sostener el nivel de empleo, el 72,6% de las pymes empleadoras encuestadas indicaron haber podido pagar en tiempo y forma los salarios correspondientes al mes de junio y, entre estas, casi un 40% lo hizo con diferentes tipos de asistencias (Programa ATP, Línea al 24% u otras).

Complementariamente, el 27,4% manifestó que le fue imposible hacer frente a dicha obligación: dentro de este subconjunto, el 79,3% manifiesta tener esta problemática desde la irrupción de la pandemia. En tanto, un 28,6% aseguró que debió desvincular o suspender personal a raíz de la coyuntura.

Uno de los resultados arrojados en este punto es que las pymes empleadoras indicaron haber tenido dificultades para pagar el medio aguinaldo, algo superior a aquellas con problemas para afrontar el pago de salarios.

Cabe destacar que las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad económica de la Argentina, porque representan el 44% del PBI nacional y movilizan del 70% del empleo privado del país.