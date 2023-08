Suba del precio de combustible: “Es una actualización que se pedía a gritos”

“Esta devaluación trajo aparejado una actualización que pedía a gritos el sector porque veníamos muy retrasados”, comentó, señalando que la devaluación de la moneda oficial tuvo un impacto directo en la necesidad de ajustar los precios de los combustibles. La inflación mensual promedio del 7% generaba un desfase, ya que los aumentos anteriores rondaban el 4%.

El titular de CESANE explicó que este ajuste de precios refleja una “readecuación en parte de precios” debido a la devaluación de la moneda oficial, que afecta a los productos e insumos importados por las petroleras. Estos insumos son esenciales para la producción y distribución de combustibles como el gasoil y la nafta.

“Nosotros no somos formadores de precios y no sabemos si puede ocurrir un nuevo aumento”, enfatizó, dejando en claro que la cámara no tiene control directo sobre los aumentos y que la industria se encuentra sujeta a múltiples factores económicos y financieros.

“La información nos llegó a las 11:55 horas, siempre es así. No sabemos ni cuándo ni cuánto”, destacó al explicar la naturaleza impredecible de los anuncios de aumentos de precios.

Jalaf no ve un escenario de estabilidad en el corto plazo: “No tenemos previsto nada, sospecho que se va a seguir actualizando de acuerdo a la inflación y no tenemos otra alternativa”, afirmó.

El titular de CESANE también abordó la cuestión de los cupos: “Teníamos cupos desde hace dos meses en todos los productos en los Premium también”. Esta limitación en la disponibilidad de combustible ha sido un desafío constante para el sector y puede estar relacionada con la volatilidad en la oferta y la demanda.

A pesar del aumento, Jalaf espera que el suministro de combustible no se vea gravemente afectado: “Con este incremento es probable que no falte combustible”, afirmó. No obstante, recomendó a los consumidores “consumir normalmente y no alterar la situación”, buscando evitar situaciones de escasez innecesarias.