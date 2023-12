El rendimiento de los alumnos argentinos en las Pruebas Pisa se debe a “un fenómeno multicausal”

Imagen ilustrativa

Las Pruebas PISA 2022 mostraron una radiografía preocupante de la situación de la educación en Argentina. Los resultados fueron difundidos este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El mismo reveló que más de la mitad de los estudiantes argentinos de 15 años quedaron por debajo del nivel básico en Matemática, Lectura y Ciencias, las tres materias evaluadas en la prueba PISA 2022.

En Matemática, 7 de cada 10 (72,9%) alumnos no alcanzan niveles básicos, en Lectura, los alumnos obtuvieron 401 puntos y en Ciencias, el puntaje de Argentina fue 406.

En ese contexto, quien fue consultada sobre el tema fue Magdalena Benvenuto, la Directora Ejecutiva de la ONG “Educar y Crecer”, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Esto es un fenómeno multicausal, son un montón los factores que llegan a incidir a que un chico a los 15 años, o a que la gran mayoría de los chicos argentinos a los 15 años, a pesar de que estén en el sistema educativo, no hayan adquirido o no hayan aprendido lo que tenían que aprender adentro de la escuela”, declaró Benvenuto en relación al rendimiento de los alumnos argentinos en las pruebas Pisa.

En esa línea agregó: “la primera respuesta que en general viene a la mente de la gente es la pobreza, la verdad es que Argentina está asumida en un proceso socioeconómico bastante complejo en los últimos 20 años. Entonces, los niveles de pobreza y la crisis socioeconómica deberían explicar o deberían ser la causa principal de estos desempeños, pero en el fondo, si nosotros comparamos el desempeño argentino con países que tienen un PBI per cápita muy similar al de Argentina, como es Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Costa Rica, estos países, a pesar de tener un PBI per cápita similar o inferior al de Argentina, tienen desempeños mejores”.

“No sé si la pobreza, a pesar de que la pobreza es un condicionante del aprendizaje, no puede ser tomada como la causa principal de este problema”, expresó la docente.

Asimismo continuó: “la prueba Pisa no mide conocimientos, o sea, sino que lo que mide es el conocimiento puesto en acción en una situación de la vida real, no se le tomó a los chicos, varias cuentas de multiplicación y ellos las tenían que resolver, sino que se les hicieron problemas, como por ejemplo, convertir de una moneda a otra, tenés 15 pesos, ¿cuántos reales son si el tipo de cambio es tanto? y una aplastante mayoría de los estudiantes argentinos, o sea el 73%, no pudo resolver estas situaciones matemáticas de la vida real”, explicó Benvenuto.

“Entonces, esto compromete no solo su posibilidad de estudios a futuro, sino que su funcionamiento social y democrático dentro de una sociedad”, precisó.