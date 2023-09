Los desafíos de ser docente hoy día

El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.

En ese marco, para conocer en primera persona lo que significa ser docente, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó con Melly Paniagua, quien hace 18 años ejerce como maestra de grado.

La mujer contó que cuando estaba en el secundario nació su vocación para ser maestra. “Los lugares donde trabajás son diferentes, las condiciones sociales son diferentes, todo cambia”, reveló la docente que trabajó muchos años en escuelas rurales y hace cuatro años ejerce en una escuela de Capioví.

“Terminé en Posadas, en la Normal 10 y cuando me recibí me imaginé que los alumnos, en todas las escuelas tenían las mismas condiciones, pero no. Cuando fui a El Soberbio, por ejemplo, me encontré con, los chicos no tenían luz, no tenían agua, tenías que trabajar calcándole las tareas”, comentó.

Asimismo, agregó: “las condiciones de los chicos eran diferentes, caminaban mucho, a veces venían, a veces no venían por ahí le enseñabas un área, no venían una semana, por ejemplo. Después tenías que volver a retomar, porque los padres eran analfabetos, no sabían cómo ayudarlos”.

“Tuve el aula satélite que tenía de primero a séptimo, inclusive nivel inicial. Eso no te prepara, tenés que adaptarte, buscar todas las alternativas posibles para que ellos puedan aprender y todo depende de vos”, afirmó la maestra.

Respecto a las situaciones más difíciles que ha vivido, dijo que una de ellas es cuando a los alumnos les cuenta aprender. También contó una situación que le tocó vivir en El Soberbio. “Los chicos tenían que venir a la escuela, pasar un arroyo, nadando algunos”.

Sobre lo más satisfactorio que le ha tocado vivir en esa localidad comentó: “conseguimos un puente, para que ellos puedan cruzar y venir a la escuela, llegar sequitos. Fue lo más satisfactorio que tuve en mi carrera”.

“Se consiguió el puente, los chicos ya no tenían tantas inasistencias e inclusive terminaron la secundaria, algunos siguieron alguna carrera. Eso es lo bueno, que puedan seguir estudiando, lograr tener una profesión y después un trabajo, porque eso es lo más importante”.

En otro tramo de la entrevista, fue consultada sobre cómo ve a la educación hoy. “Creo que hay que modificar muchas cosas, por ejemplo, nuestro sueldo es el más bajo. Tengo 18 años de antigüedad, cobro lo mismo que uno que recién se recién recibido”.

“El maestro siempre es el que es el menor valorado, el gremio se está peleando para que cambie la grilla salarial, y que el maestro sea mayor valorado en su trabajo”, afirmó Paniagua.