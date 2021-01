Los gremios docentes están en desacuerdo con la vuelta a la presencialidad

Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) dijo “Si el Estado no se hace presente, se diluyen las chances de ir a la presencialidad en todo el país. Entendemos que hay que hacer un trabajo con fuerte presencia del Estado, que hoy no está. Si seguimos así, estaremos transitando un ciclo lectivo sin educación como en 2020, que fue un año perdido porque cuando queda un solo chico afuera, el año ya está perdido”.

En los últimos días, Trotta recordó que la decisión de la modalidad con la que regresarán las clases es una decisión de las provincias. Sobre ese punto, Romero planteó que “se va a producir una profunda grieta” entre los distintos distritos, donde lo político se cruzará con lo sanitario”.

Por otro lado, María Laura Torre, secretaria general adjunta del Suteba, gremio liderado por Roberto Baradel, sostuvo: “Lo primero es el cuidado solidario y colectivo de todos. Hoy, cuando se habla de presencialidad, no la podemos imaginar de la misma manera que antes porque tampoco es igual en el resto de las situaciones”.

De esta manera los diferentes gremios señalan que no permitirán que se juegue con la salud y con la vida de la comunidad educativa y advierten que no volverán a las aulas si las condiciones sanitarias no están dadas, pese a la planificación que elabora el Gobierno.