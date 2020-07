“No se debería volver a las escuelas hasta que no haya una vacuna”

POSADAS Y ALEM. Mientras se espera la fecha de regreso a las aulas en Misiones, docentes de la provincia dieron a conocer su opinión en Misiones Cuatro.

Desde el Paraje Dos Arroyos, la docente Lorena Lombardo, expresó su negativa ante la posibilidad de volver a las escuelas. “No se debería volver a las escuelas hasta que no haya una vacuna”, destacó.

Por otro lado, contó cómo fue trabajar de forma virtual en el marco de la escuela rural con los inconvenientes en cuanto a la conectividad o la falta de elementos tecnológicos. “Algunos tuvieron que comprar un celular para poder continuar”, indicó.

También, mostró su compromiso en el seguimiento de algunos casos en particular, “Había chicos que no mandaban los contenidos y me comunicaba para conocer el motivo. A veces, los padres no entendían la tarea y yo los ayudaba”, contó.