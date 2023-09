Una escuela de Misiones fue la ganadora del concurso “Alumnit@s, Argentina te Escuchamos”

La EFA “Santísima Trinidad” C.º 1703 fue la ganadora de la tercera edición de “Alumnit@s, Argentina te Escuchamos”. Se trata del concurso de escritura de historias donde se invita a estudiantes de todo el país, junto con sus abuelos, a conectar con sus mitos, leyendas, héroes regionales, así como historias personales para encontrar soluciones ante problemas actuales.

Con este proyecto, se apunta a promover el diálogo entre los alumnos incluir a las generaciones mayores y brindar herramientas educativas que los niños de todo el país puedan implementar, recuperando la riqueza cultural de cada pueblo y adaptándola a nuestros días.

En ese contexto, el primer puesto de la REGIÓN NEA fue para “Sin agua no podemos vivir” de la Escuela: EFA “Santísima Trinidad” C.º 1703 de Colonia Aurora, con el equipo: “Agua es Vida”, cuyos autores son: Francieli Soledad Bazana Schlosser, Milagros Luján Neduk, Yeovana Carolina Somavila y Brenda Tisiana Zamg. Abuelo: José Valmir Marques Dos Santos.

El equipo ganador viajará a Buenos Aires en el mes de octubre.

El premio que le corresponde al ganador del primer puesto es una computadora All in One, con 4GB de ram y disco de 256 GB; o similares a petición de la adjudicataria del premio.

Acerca de la escuela ganadora

La EFA “Santísima Trinidad” es de base asociativa, donde la patronal está compuesta por una Asociación Civil conformadas por padres de alumnos.

La totalidad de los padres son pequeños y medianos productores, cuya actividad principal es agropecuaria.

Los alumnos provienen de diversas Colonias y Parajes del Municipio de Colonia Aurora, El Soberbio y San Vicente, abarcando un radio aproximado de 30 kilómetros.