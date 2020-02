Adam Levine mostró su enojo con los fanáticos presentes en el Festival de Viña del Mar

Dentro de unas semanas, Maroon 5 volverá a la Argentina para continuar con su gira por el sur del continente americano. Antes de llegar a nuestro país, Adam Levine y su banda pasaron por el Festival de Viña del Mar.

Pero al parecer, las actitudes del cantante no cayeron muy bien en el público chileno, quienes se expresaron en las redes sociales para acusar a los integrantes de la banda por la frialdad del espectáculo.

Una imagen vale más que mil palabras.

Aquí lo que esperábamos y lo que tuvimos:

“Moves like Jagger” Super Bowl vs Festival de Viña #Maroon5 #Viña2020 pic.twitter.com/CAzbCwkIH4 — Bárbara Briceño (@barbarabricenok) February 28, 2020

Por otra parte, cuando se bajaban del escenario, la banda tuvo un fuerte cruce con los asistentes del show y los catalogaron como “imbéciles». Además, esto desató la furia del público presente.

No hay dudas de que este era uno de los shows más esperados de la noche, ya que se iba a presentar una de las bandas más importantes de los últimos años, con éxitos como “Moves Like Jagger”, “Girls Like You” o “She Will Be Loved”.

Sin embargo, se lo vio a Levine con muy pocas ganas a la hora de cantar o bailar y antes de comenzar el show, los músicos no querían tener interacción alguna con los presentadores. Incluso llegaron tarde al escenario y se negaron a hablar con la prensa.

