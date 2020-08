Alejandro Fantino confirmó que tiene coronavirus

Alejandro Fantino se mantuvo activo en su rol en las tardes de América con su nuevo magazine. Cuando se confirmó un caso de Covid-19 de una persona que trabaja en el programa decidieron hacerlo de manera remota por precaución. Sin embargo, hace unos días, volvieron a retomar al método presencial, cuestión que deberá evaluarse ya que el conductor anunció que dio positivo por coronavirus hace unos minutos.

A modo de introducción, el conductor expresó en un video: «Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”.

Fantino aclaró que no tuvo fiebre y que su situación es bastante promisoria .«No tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que me pase… Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por abajo de la puerta, como en El Penado 14″, contó el famoso presentador sobre su experiencia al tener que cumplir con un aislamiento estricto.

También aprovechó el momento para mandar un mensaje para apelar a la conciencia en este contexto tan singular: “Lamentablemente nos puede pasar. Por más que uno se cuide, uno está laburando y me pasó. Ayer lo hablábamos al aire!». «Estoy acá, voy a leer, tengo mis juguetes… Así que les mando un beso gigante y cuídense. Está por todos lados (el virus), es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, lo quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”, concluyó positivo.