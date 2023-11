Andrés Calamaro apoyó a Javier Milei con un fuerte mensaje

Foto vía mdzol

El cantante Andrés Calamaro se pronunció de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre y le brindó su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“El cambio por el cambio en sí mismo es una opción que tiene sentido en nuestro país…Como la realidad dista de ser perfecta (es más bien todo lo contrario) es entonces cuando un cambio tiene sentido y resulta en una opción deseada”, comenzó su descargo Calamaro difundido por el portal mdzol.

Y agregó: “Los opositores del cambio no son oposición aunque tampoco ven con buenos ojos al candidato del “no cambio”, solo suponen o dan a entender que es un mal menor agitando el miedo a “perder derechos” o privilegios”.

“El cambio discute el número exacto de “desaparecidos” y propone un giro liberal inspirado en la Década Carlitos. Propone desmantelar el Banco Central y un sistema mixto de financiación de asuntos de orden público como la salud y la educación. Reducir ministerios y secretarías, menos funcionarios”, continuó el artista.

Y añadió: “El oficialismo no propone nada, es la continuidad con la ilusión de un cambio que no sabemos en qué consiste. Un fragmento del sector cultural, universitario y el entretenimiento, se manifiesta contrario al cambio por motivos de índole varias, el miedo a una teórica vuelta al pasado (algo improbable) y el pánico a “la pérdida de derechos”, un enigma. Derechos o privilegios, está por verse”.

“El país atraviesa una época negativa como pocas veces recordamos, la destrucción de la clase media afecta a todos pero se ha instalado un repudio a cualquiera que quiera progresar acusándole de “clase mierda” o porteños con ínfulas de migrar a España o Uruguay. La derrota destila rencor, Ya hemos visto casos similares en Brasil o los Estados Unidos, hace apenas meses España sucumbió a una campaña de miedo que está hundiendo al Reino en una suerte de dictadura progresista comunista que podría reventar un país que hasta ahora ostenta una calidad exquisita de vida. Podemos elegir entre algo distinto a más tiros en los pies hasta que no quede ningún nada en pie”, completó Calamaro.

“Muchos colegas optan por no opinar y hacen bien, pedir el voto para un candidato o tendencia tampoco es grave ni equivocado, pero un voto inverso o voto “del miedo” es extraño. No tengo intereses en juego pero soy residente en Argentina y pago impuestos. El SIDE y el AFIP operan juntos en una suerte de mafia extorsiva, esto ocupa las portadas de los periódicos ahora mismo. Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y demagogo y agitar el miedo a la vuelta de la dictadura o la pérdida de derechos, pero sería cinco y mentiroso”, agregó el cantante.

Y cerró: “Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos, Estados Unidos y los partidos gobernantes fueron socios de las dictaduras y depende de ellos. Ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro. Yo trabajo mucho y hace mucho tiempo. Jamás pedí nada ni me dieron nada. Pago impuesto y soy sensible a las operetas que ustedes compran. El abstemio borracho. Las drogas… Toda esa sarta de mentiras que ustedes disfrutan porque son caretas y delatores. No estoy blindado, pero tampoco apostaría en mi contra. Soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas. Creen en Internet y la televisión. Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos”.