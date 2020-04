Artistas y famosos argentinos reaparecen con una nueva versión de “Hey Jude”: “Che Vos”

Hace unas semanas se viralizó un video donde varios personajes famosos del país interpretaron una versión en español de uno de los grandes éxitos de John Lennon, “Imagine”.

En aquella ocasión, la actriz se inspiró en una idea que llevaron a cabo la celebridades en Estados Unidos y reunió a una gran cantidad de personas para cantar juntos la adaptación al español, titulada “Supón”.

Luego de que se difundiera el video, recibió miles de burlas y fue muy cuestionado en las redes sociales. Pero esto no frenó a Tamara, que lanzó una nueva versión de “Hey Jude” con el nombre de “Che Vos”.

Además, la conductora de televisión se defendió de las críticas que recibió por el primer video diciendo: “Decidí hacer este segundo video porque no me importan las críticas, porque el que hace no critica. Solo hacé y creá, así que creá y creétela”.

En este nuevo video volvieron a aparecer varios artistas que cantaron “Supón”, pero ahora se sumaron: el ex Floricienta, Nicolás Maiques; Gastón Angrisani, líder de Los Mohicanos; Leonardo Centeno, ex Cebollitas y Bruno Ragone.