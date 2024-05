Bebé Reno: apareció la verdadera Martha y dio su primera entrevista en televisión

Una de las series más vistas en este último tiempo en la plataforma de streaming de Netflix ha sido Bebé Reno, la cual cuenta la perturbadora historia de una mujer que se convierte en la acusadora de un comediante. La producción fue vista durante más de 73,6 millones de horas y aún continúa ganando espectadores.

Se trata de una historia real. Richard Gaad, el creador y protagonista de la serie, es quien se interpreta a sí mismo. Allí muestra cómo conoció a esta mujer cuando él trabajaba como mesero en un bar. Luego de mostrarse amable con ella, la mujer comenzó a ir diariamente al lugar a buscarlo y posteriormente consiguió su mail, donde le envió más de 41 mil mensajes, y su número de teléfono, donde le dejó 350 horas de mensajes de voz.

Al revelarse que está basada en hechos reales, diversos programas de televisión hicieron eco de la noticia e intentaron comunicarse con los protagonistas originales. Si bien nunca se reveló la identidad real de la mujer, cuyo personaje lleva el nombre de Martha Scott, se descubrió que se trataba de Fiona Harvey.

Luego de esto, la mujer dio una serie de entrevistas a diarios británicos y ahora visitó el set de televisión del periodista Piers Morgan, donde habló sobre la historia real. Además, aseguró que no vio la serie de Netflix y que escuchó que hay una escena sobre su sentencia de nueve meses, hecho que fue desmentido por ella.

“No he estado en prisión. No sé dónde entran los cuatro años y medio y nueve meses. Nada de esto sucedió. Es un montón de basura. Todo esto es una invención y una hipérbole. No hay órdenes de alejamiento, mandamientos judiciales ni interdictos en ninguna parte. Simplemente no hay manera. No he tenido a la policía en mi puerta por ninguna de estas cosas”, confesó.

Además, aseguró que vio al comediante “dos o tres veces en su vida” y que considera que el psicópata en esta historia es la audiencia. “No he visto el show, no es mi tipo de drama. Ya la gente se ha apoderado bastante de mi vida. Es obsceno, misógino y he recibido amenazas de muerte”, agregó.

Por último, dijo que no envió miles de correos electrónicos y mensajes de texto al actor. “Nunca me presenté en su casa ni lo perseguí hasta ahí, eso es completamente ridículo”, aseguró.