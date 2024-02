Brian, el novio de Sabrina de Gran Hermano, publicó un duro descargo en redes y ella reaccionó sin filtros

La última eliminación en la casa de Gran Hermano desató un torbellino de emociones tanto adentro como afuera de la casa más famosa del país. La salida de Sabrina Cortez el domingo generó una intensa repercusión en el ámbito mediático y en las redes sociales donde se expresó su novio con un duro comunicado.

En las últimas semanas la atención también se centró en Brian Fernández, el novio de Sabrina, quien enfrentó una situación delicada tras la infidelidad de la joven con otro participante, Alan Simone, quien quedó eliminado el domingo anterior a su salida, circunstancia que habría influido en la decisión del público de también eliminarla.

El Descargo de Brian

El joven se tomó su tiempo y en horas de la tarde de este martes escribió un descargo en el block de notas de su celular, hizo captura de pantalla y lo publicó en sus historias de Instagram donde lo siguen más de 265 mil personas.

“Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver que tenías para decir primero”, arrancó el descargo.

“La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mi y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV”, agregó visiblemente molesto con la situación.

👁️ Brian, el ahora ex novio de Sabrina de #GranHermano publica un nuevo comunicado en sus redes:



“Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo” pic.twitter.com/W0Q1PXeCvt — fefe (@fedeebongiorno) February 6, 2024

“No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo. Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real”, lanzó Brian.

“(…) Me da pena cuando caigas en la realidad y veas como salí a bancarte y apoyarte siempre, y por sobre todo que veas como sufrieron afuera por tus actos los que más te quieren”, cerró.

La Respuesta de Sabrina

La joven fue como invitada a “Cortá por Lozano” y fue allí que le mostraron el descargo que su novio había publicado en ese mismo momento. Lejos de mostrarse sorprendida, aseguró que había mantenido una conversación con su familia y ellos le advirtieron que no había sido fácil el tema de Brian.

Además, dejó en claro que solo él y ella saben cómo fue su relación de ocho años de noviazgo, por lo que hay detalles que la gente desconoce, pero que prefirió no sacar a la luz.