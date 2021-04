Charlotte Caniggia, de “Acapulco Shore” a la “Academia” de Tinelli

La mediática Charlotte Caniggia, invitada especial en la octava edición del “reality” de MTV “Acapulco Shore” estrenado este martes, aseguró que su deseo es seguir transitando esos espacios porque no es cantante ni actriz, sino que simplemente hace “realities”.

“No me interesa ser cantante ni actriz. Yo participo en ‘realities’ y armo más o menos un personaje dentro de un show, porque aunque alguna gente cree que allí está la vida real de las personas, no tiene nada que ver con eso”, sostuvo Caniggia a Télam.

Además, la hija del brillante exdelantero de la Selección, Claudio Paul Caniggia, confirmó su participación en “ShowMatch”, conducido por Marcelo Tinelli, dentro del segmento “La Academia”, que tendrá como jurados a Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín.

“Acapulco Shore” es el pionero de los realities de MTV mostrando cómo un grupo ecléctico de 12 participantes conviven en una fastuosa casa en Acapulco y dan rienda suelta a la diversión, un sitio en el que Charlotte ingresará como invitada en algunos capítulos que pueden verse por la señal de cable y en simultáneo por la plataforma Paramount+.

Télam: ¿Mirabas “Acapulco Shore” antes de esta convocatoria?

Charlotte Caniggia: Me encanta “Acapulco Shore” y por eso participé, porque conozco el programa y conozco a algunos de sus participantes y me parecen súper divertidos. Nunca había ido a México y me pareció súper buena propuesta poder conocer gente mexicana, la comida y cómo es el país.

T: ¿En México te conocían a vos, a tu papá o a tu mamá?

CC: No, no me conocían para nada. Me llamó la atención que los chicos no habían visto jugar a mi papá.

T:- ¿Cómo manejás esto de lo mediático habiendo ido a meterte en uno de los mercados latinos más grandes?

CC: Hice varios “realities” en España e Italia y me parece bueno trabajar en otros países porque nunca se sabe y en ese sentido el mercado mexicano es mucho mejor que el argentino.

T: El “reality” de las hermanas Kardashian fue un éxito ¿Te gusta esa propuesta como modelo?

CC: Para mí el “reality” de las Kardashian no es un camino o un modelo, para nada. Me gustan ellas pero no quiero hacer lo mismo que hacen ellas.