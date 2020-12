Coppola descarta nuevas entregas de la saga El Padrino

“Puede que haya un `Padrino IV, V y VI´. No soy el dueño de `El Padrino´”, manifestó el realizador en una entrevista con el diario The New York Times, sin embargo descartó hacerse cargo de un eventual futuro proyecto de este tipo.

“Sentí que la primera película tenía toda la historia que vi en el libro. No la haré. Soy mayor”, aclaró el director, quien recordó que los derechos están en manos de Paramount.

En tal sentido, el gigante cinematográfico emitió un comunicado en el que señaló que “no hay planes inminentes para otra película de la saga” pero dejó la puerta abierta al puntualizar que “dado el poder perdurable de su legado, sigue siendo una posibilidad si aparece la historia correcta”.

Precisamente, Coppola reveló que en su momento hubo negociaciones para una cuarta entrega centrada en la historia de Vincent Corleone, el personaje encarnado por Andy García en la tercera parte, pero la muerte de Mario Puzo, en 1999, frustró los planes.

La declaraciones del director llegan luego de que entregara una nueva versión de la tercera parte, con modificaciones fundamentalmente en el principio y el final de la película.

Cabe recordar que ese filme significó el final de la historia de Michael Corleone, el emblemático personaje interpretado por Al Pacino, sucesor del imperio criminal encabezado en la recordada primera entrega por Marlon Brando.