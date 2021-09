Cuáles son los ganadores del Festival de Cine de Venecia

Penélope Cruz fue premiada por “Madres Paralelas” (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

Penélope Cruz fue premiada por su protagónico en “Madres paralelas” y el film “L’événement” se quedó con el León de Oro.

Todos los ganadores del Festival de Venecia 2021

León de Oro a la Mejor Película: Audrey Diwan por L’événement

León de Plata, Gran Premio del Jurado: Paolo Sorrentino por The Hand Of God.

León de Plata al Mejor Director: Jane Campion por The Power of the Dog

Copa Volpi a Mejor Actriz: Penélope Cruz por Madres paralelas

Premio Volpi a Mejor Actor: John Arcilla por On the Job: Missing 8

Mejor Actor Joven: Filippo Scotti por The Hand Of God

Mejor Guion: The Lost Daughter (dirigida por Maggie Gyllenhaal)

Premio del Público: The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic (Dir. Teemu Nikki)

Premio Especial del Jurado: Il Buco (dirigida por Michelangelo Frammartino)

Premios Horizonte

Mejor Película: Pilgrims (dirigida por Laurynas Bareisa)

Mejor Director: Eric Gravel por Plein Temps

Mejor Cortometraje: Los Huesos (dirigido por Cristobal León, Joaquín Cociña)

Mejor Guion: 107 Mothers (dirigido por Peter Kerekes)

Mejor Actor: Piseth Chhun por White Building

Mejor Actriz: Laure Calamy por Plein Temps

Premio Especial del Jurado: El Grand Movimiento (dirigida por Kiro Russo)

Realidad Virtual

Mejor Historia VR: End of Night (dirigida por David Adler)

Mejor Experiencia VR por Contenido Interactivo: Le bal de Paris de Blanca Li (dirigida por Blanca Li)

Gran Premio del Jurado a la Mejor àpera Prima VR: Goliaht: Playing with Reality (Dirreción por Barry Gene Murphy, May Abdalla)

León del futuro: Imaculat (dirección por Monica Stan, George Chiper-Lillemark).