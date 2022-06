El error de Stranger Things 4 que fue admitido por los autores

Imagen vía NETFLIX

El 27 de mayo fue la fecha más esperada por los seguidores de Stranger Things. Luego de tres años de ausencia, la serie bandera de Netflix volvió al ruedo con su cuarta temporada con una trama completamente diferente. Todo sucede en 1986, seis meses después del final de la tercera entrega y con la clave en cómo se adaptarán los personajes principales al estar separados. Por un lado, Joyce y sus hijos Will y Jonathan, junto a Once empacaron sus pertenencias y se mudaron a la zona de California; por el contrario, el resto de los protagonistas, Mike, Dustin, Lucas y Max se quedaron en Hawkins (Indiana). Además, Nancy quedó a cargo del diario estudiantil del pueblo y Steve y Robin a cargo de un videoclub.

En cuanto a la última temporada, los fanáticos, que recuerdan hasta el más mínimo detalle de lo que sucedió anteriormente, registraron un olvido de los directores en el guion. El personaje en cuestión es el de Will, que cumple años el 22 de marzo y en ningún momento aparece algo referido a ese suceso, que fue revelado por su madre Joyce en la primera temporada. Justamente ese día, según se puede observar en la fecha de la filmación, se revelan los dígitos de la fecha “MAR 22.86″.

Quienes están en tema aseguran que una de las razones de los comportamientos extraños y atípicos de Will en esta temporada se debe a que sus amigos olvidaron de su cumpleaños, ni tampoco su hermano y su madre durante el trayecto del día, lo que ahí sí dejó en evidencia un claro error en el guion de la serie.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de esta nostálgica trama, fueron consultados por el medio Variety sobre este curioso detalle y ambos admitieron que no estaba planeado. “La respuesta honesta es que, claramente, como los personajes del show, nosotros también nos olvidamos del cumpleaños de Will”, especificó Matt y luego admitió que está en los planes corregir ese desfasaje: “Así que ahora el debate actual es si ajustamos el cumpleaños de Will o simplemente dejamos que sea realmente triste”.

Esta insólita falla alertó a los directores y puso en el foco de la cuestión si Will es uno de los personajes que menos simpatía tiene en el elenco: “No quiero que la gente piense que no amamos a Will porque lo olvidamos, ¡lo amamos!”. Por otra parte, en la voz de Ross, también se reiteró que esta falla condenó al personaje: “Es demasiado cruel. Obviamente fue un error, y lo lamentamos. Pedimos disculpas a los fans”.

Al ser un éxito rotundo en las plataformas digitales, la serie obliga a una constante innovación y es ahí donde los hermanos Duffer agregaron nuevos personajes que se irán entremezclando con los antiguos. Entre los más destacados se encuentran Argyle, quién es un nuevo amigo de Jonathan y trabaja como repartidor de pizza; Eddie Munson, director del club de jugadores de la secundaria de Hawkins; Sullivan, un líder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que persigue a Once y Dimitri, un guardia de la prisión rusa donde está detenido Hopper, informó el portal La Nación.