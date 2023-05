Julia Louis-Dreyfus habló sobre la supuesta “maldición de Seinfeld”

Julia Louis-Dreyfus dijo en una entrevista reciente con Rolling Stone que los medios de comunicación inventaron la “maldición de Seinfeld “, un término que se utilizó para describir la supuesta falta de éxito de las estrellas de “Seinfeld” Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards y Jason Alexander tras el final de la icónica comedia de situación de NBC.

“Creo que cada vez que termina un proyecto, es devastador para mí”, dijo Louis-Dreyfus. “Y eso es cierto para las películas y los programas de televisión. Hay un enfoque y una camaradería que están muy presentes cuando estás trabajando duro en un proyecto en el que crees, y cuando el circo se va de la ciudad, es una gran transición. Hay un verdadero sentimiento de tristeza para mí. ‘¿Adónde fueron todos mis amigos?’ ‘¿Dónde están mis amigos?'”

Cuando Rolling Stone mencionó la maldición, Louis-Dreyfus agregó: “Fue inventada por los medios. Pensaron que era inteligente. No necesitas que te demuestre lo contrario, ¡fue ridículo! No tenía sentido. Me sorprendió que tuviera piernas, porque era tan idiota. ¡No sé de qué otra manera decirlo!”

La maldición se originó después de que fracasaran varias de las comedias de situación posteriores a “Seinfeld” del elenco. “The Michael Richards Show” de Richards solo duró ocho episodios en NBC, mientras que la comedia de situación de ABC de Alexander “Bob Patterson” y la comedia de situación de CBS “¡Escucha!” ambos duraron solo una temporada. A la comedia de NBC de Louis-Dreyfus “Watching Ellie” le fue un poco mejor al presentarse durante dos temporadas antes de ser cancelada por bajos índices de audiencia.

Fue el éxito de “Las nuevas aventuras de la vieja Christine” de Louis-Dreyfus lo que llevó a muchos a creer que la maldición se había roto. La comedia de situación de CBS duró cinco temporadas y le ganó a Louis-Dreyfus un Emmy en 2006. Ella proclamó durante su discurso: “No soy alguien que realmente crea en maldiciones, ¡pero maldiga esto, bebé!” Louis-Dreyfus ganaría seis premios Emmy más por su actuación en la querida sátira política de HBO “Veep”.

El co-creador de “Seinfeld”, Larry David, ha criticado durante mucho tiempo la idea de una maldición, una vez le dijo a la revista Esquire: “¿Estás loco? Es tan molesto escuchar algo así. No hubo maldición. Es una locura. Entonces, ¿hubo dos intentos de programas de televisión que no funcionaron? Vaya cosa. ¿Cuántos programas de televisión funcionan?… ¿Una maldición? Es tan absurdo. Esa es la idea más idiota”, informó el portal Ámbito.