Se confirmó la secuela de “Joker”: ¿cómo se llamará?

Es un hecho: Joker tendrá una secuela. Luego de meses de especulaciones, el cineasta Todd Phillips confirmó una segunda entrega del drama sobre la vida del payaso Arthur Fleck, que volverá a tener a Joaquin Phoenix como protagonista. El anuncio tuvo lugar en las redes sociales, con un posteo en el que solo bastaron las imágenes.

Con la primera, el realizador reveló que se llamará Joker: locura de dos (término legal que se utiliza para definir el trastorno delirante compartido) y que escribió el guión junto a Scott Silver; mientras que en la segunda, mostró a Phoenix en plena lectura de libreto. Y así, revolucionó a los fanáticos de todo el mundo, quienes le dejaron miles de mensajes celebrando la noticia. Si bien se esperaba que la cinta llegara a los cines en 2023, todavía se desconoce cuándo empezará el rodaje y la fecha de estreno.

Por el momento, se desconoce quienes completan el elenco, aunque llegó a barajarse la posibilidad de que se incorpore Lady Gaga y Willem Dafoe se postuló públicamente. “Hay algo interesante en la idea de que hubiera un impostor del Joker. Por lo tanto, sería posible no Jokers enfrentados, sino a alguien que dice el Joker pero no lo es. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, sobre todo si tenemos al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tener a alguien que imite lo que hizo. He fantaseado con eso”, reveló el destacado actor.

Joker fue una de las películas más taquilleras de 2019

El trabajo de Phillips, de Phoenix y la banda sonora fue muy elogiado por la crítica, el tono oscuro de la película y la violencia del argumento no fueron tan celebrados. Sin embargo, tanto el cineasta como el protagonista apostaron a continuar la historia en la misma línea, profundizando el lado dramático de la vida del villano. Un detalle no menor es que Joker no forma parte del Universo DC, motivo por el que Phillips se puede tomar ciertas libertades a la hora de contar la historia del eterno rival de Batman.