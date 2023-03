Wes Anderson presenta su primera película de ciencia ficción: “Asteroid City”

BUENOS AIRES. El próximo 16 de junio llegará a las salas de cine el nuevo film de Wes Anderson, llamado “Asteroid City”, filmado en España en plena pandemia del coronavirus, en 2020, y esta semana se conoció el tráiler del film que reúne a uno de los elencos de mayor renombre de los últimos tiempos, algo que suele conseguir este cineasta conocido por su característico sello de autor.

Según Espinof, el reparto que reunió Anderson para la ocasión, es impresionante, ya que en él encontramos, entre otros, a Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Edward Norton, Bryan Cranston, Liev Schreiber, Maya Hawke y Tony Revolori. Por desgracia, Bill Murray finalmente no pudo participar al contraer covid-19 justo antes de tener que rodar sus escenas.

En este film, Anderson nos trasladará en ‘Asteroid City’ a 1955 para visitar la celebración anual de una convención que conmemora el impacto de un meteorito en la zona el 23 de septiembre del año 3007 antes de Cristo. Todo se complica cuando la supuesta llegada de un OVNI y un alienígena a la zona llevan al Gobierno de los Estados Unidos a decretar una cuarentena en el pueblo.

Aunque se sitúa en un pueblo ficticio de Estados Unidos, lo cierto es que el grueso del rodaje se llevó a cabo en España, principalmente en la localidad de Chinchón.

La premiere mundial de “Asteroid city” tendrá lugar en el próximo Festival de Cannes, pero es posible que se retrase de la fecha anunciada del estreno, el próximo 17 de Junio.

Las películas de Anderson son conocidas por su excentricidad y su estilo visual y narrativo único entre los que se encuentran: The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom, Viaje a Darjeeling, Fantastic Mr. Fox, El Gran Hotel Budapest e Isla de Perros, entre otras.

Lo nominaron en los Oscars en las categorías de mejor guion original por la cinta The Royal Tenenbaums en 2001, por Moonrise Kingdom en 2012 y por The Grand Budapest Hotel en 2014. Además, tanto Fantastic Mr. Fox como Isle of Dogs fueron nominadas en la categoría de Mejor película animada.

En 2014 ganó su primer Globo de Oro en la categoría de mejor película, musical o comedia por The Grand Budapest Hotel en 2014. Anderson también ganó el Premio BAFTA a mejor guion original en 2015 y el Oso de Plata a mejor dirección por “Isla de Perros” en 2018.