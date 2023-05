Confirmaron que abrirán la tablet de Natacha Jaitt

Foto vía TN

Después de más de cuatro años, continúa la investigación por la muerte de Natacha Jaitt y este miércoles, su hermano Ulises confirmó que la Justicia accederá a su tablet para buscar nueva información.

Sin embargo, el hermano de la víctima reconoció: “Esto no nos sirve. El equipo pasó durante casi 5 años, por las manos de la Policía Bonaerense, Policía de la Ciudad de Bs As, Gendarmería y la Justicia”, dijo en diálogo con el portal TN.

Por su parte, Luis Ventura admitió haber visto él mismo el contenido del dispositivo: “Voy a decir una cosa, no sé si es el mismo aparato o no pero yo vi, en Honduras y Fitz Roy, material que había en una tablet. Ella vino a ofrecerme y me dijo ‘tengo esto para mostrarte’”, comenzó contando el periodista.

De todos modos, recordó: “Yo en ese no me quería meter”, porque la tablet tenía información demasiado confidencial. “Yo le que le dije es ‘Mirá, no vayas con esto encima porque es un riesgo’”, concluyó el conductor.

Activación del celular de Natacha Jaitt

Semanas atrás, se habían encendido las alarmas luego de la activación de la cuenta de Telegram de Natacha Jaitt que se habría producido el 12 de abril a las 20:45. Ulises Jaitt, hermano de la víctima, se pronunció al respecto y denunció una presunta manipulación de un teléfono que está secuestrado desde el día mismo de su fallecimiento.

Ante la denuncia pública, los fiscales Cosme Iribarren, Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi de San Isidro, quienes investigan el caso, pidieron una serie de medidas para saber por qué se dio ese inicio de sesión y si alguien tocó el teléfono secuestrado.

Los resultados arrojaron que nadie tocó el teléfono de Natacha Jaitt que sigue secuestrado desde 2019, y el dispositivo ni siquiera tiene batería. La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro corroboró estos datos y procedió a verificar de qué manera se dio la activación de la cuenta de Natacha en Telegram.

La fiscalía especializada comprobó que existe un usuario en WhatsApp asignado a ese número telefónico activo a la fecha y que la persona que aparece en la fotografía de perfil es alguien cuya identidad se desconoce, informó el portal Ámbito.