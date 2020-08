Cranston sobre sumarse a Better Call Saul: “Lo haría sin dudarlo”

Desde la emisión de su primera temporada, Better Call Saul se convirtió rápidamente en un éxito en cuanto a audiencia y críticas de la prensa. Tanto así que The New York Times ya la considera una de las 50 mejores series disponibles en el catálogo de Netflix.

Pero todos los méritos mencionados anteriormente no evitan que muchos fanáticos sigan pidiendo que este spin-off de Breaking Bad incluya al menos en un episodio al mítico Walter White, el personaje interpretado magistralmente por Bryan Cranston.

Según IndieHoy, ahora que se sabe que la tira estelarizada por el abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk) le queda solo una temporada al aire, la solicitud de que Walt aparezca, es mucho más intensa que antes.

Cranston no es ajeno al furor en torno a su figura. Y según informa Collider, en una entrevista reciente el actor apuntó: “Me pidieron que dirigiera un episodio cada temporada y simplemente no funcionó por mis diversos compromisos con obras de teatro y películas en las que he estado trabajando. Así que no pude organizar mis horarios para hacerlo. Pero me encanta el programa. Creo que es simplemente fantástico”, sostuvo.

Más adelante, el artista de 64 años no ocultó su interés en volver a encarnar al temido Heisenberg si se da la oportunidad. “Me sumaría si Vince Gilligan y Peter Gould, que son coproductores ejecutivos, quisieran que yo esté allí. Lo haría en un segundo. Pero todavía no ha sucedido, la verdad, y ya veremos. No sé. ¡Nos queda una temporada más y veremos qué ocurre!”, expresó.

Cranston dejo así la puerta abierta para su posible regreso triunfal a la pantalla chica como White. Aunque fuese tan solo por un capítulo.