Cuáles son las películas y series que dejarán de estar en Netflix en diciembre

Las series y películas tienen licencias que se vencen. A veces, Netflix renueva la licencia, pero en su mayor parte, estas fechas quedan fijas. En el caso de las películas, por lo general se licencian en períodos de 3 meses.

A continuación, la lista completa de las producciones que abandonan Netflix en diciembre

-El ala oeste (temporadas 1-7)

-¿Qué dejará Netflix el 1 de diciembre?

-Anaconda

-Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl

-The Bachelor: temporada 13

-Osos de malas noticias

-Diana: en sus propias palabras

-Pandilla Gridiron

-Rehén

-Seguridad nacional

-Terraza con vista al lago

-Moneyball

-Once del océano

-Los doce de Ocean

-Trece del océano

-Sacerdote

-Párate y entrega

-Las tribus de Palos Verdes

-West Side Story

-Y Tu Mamá También

-No te metas con Zohan

-Zodíaco

¿Por qué Netflix elimina series y películas?

1- Es una plataforma legal, por lo que para contar con el contenido de series y películas debe pagarle a cada productora de cada una.

2- Cada contrato que Netflix realiza con la productora de la serie o película tiene un vencimiento. Si bien, tiene la posibilidad de no renovar el contrato de cada serie o película, en caso que no lo renovara y el contenido siguiera en la plataforma, sufriría una penalización legal por parte de la productora.

3- La idea es dejar de tener tanto contenido que no es propio y para adquirir cada licencia suele pagar una buena suma de dinero. En cambio, cuando elabora un contenido propio, el producto le sale más barato y, a veces, le puede sacar mayor beneficio.