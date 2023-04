La escritora Nacha Ríos presentó su libro ‘Mujeres que cuentan’: “Se trata de cambiar la historia”

POSADAS. El último viernes, la escritora Nacha Ríos presentó en la capital misionera su sexto libro titulado “Mujeres que cuentan”. Antes, dialogó con Misiones Cuatro, donde explicó el motor y objetivo de su nueva obra.

“Son historias verdaderas, historias reales de mujeres que han pasado situaciones de violencia, maltrato y femicidio. Fui seleccionándolas a manera de cuentos, no para sacarle la veracidad, si no para que el tratamiento del dolor no sea con tantos golpes bajos porque son historias realmente fuertes”, lanzó la formoseña.

“Es una manera de compartir y aportar un grano de arena a esta situación de violencia que todavía nos cuesta mucho”, señaló. En esa misma línea, lamentó que pese a la difusión y campañas de concienciación que abordan esta problemática, las cifras no bajan. “No podemos bajar de cada 30 horas el número de una mujer muerta, entonces la idea es entrar en la parte educativa para ver si podemos cambiar la historia”, agregó.

Por eso, Ríos se encuentra está recorriendo instituciones en diferentes niveles educativos, compartiendo las 11 historias publicadas en su sexto libro. “Hemos sido víctimas de un patriarcado que le hizo daño, tanto a los hombres como a nosotras. De eso se trata, de cambiar la historia”, afirmó.

“Mujeres que cuentan”

Nacha Ríos detalló que este libro “tiene 9 relatos de historias verdaderas y dos relatos universales”; por un lado, las historias de mujeres coreanas maltratadas en la época de la guerra y la historia de la italiana Artemisia Gentileschi, autora del arte de tapa, que hace 4 siglos fue violada por su maestro de arte, quien fue beneficiado por una ley llamada Matrimonio Reparador, que lo absolvía del delito.