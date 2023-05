Mario Zajaczkowski, “un apostolado de la docencia”

El docente y conocedor de cultura, Mario Zajaczkowski, fue entrevistado este miércoles en el programa “Otro día más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 de Apóstoles.

“Lo que más me gusta es que me digan maestro, es el título que me sirvió para que pudiera defenderme en la vida, que lo adopté con pasión como un apostolado de la docencia. Nosotros pertenecemos a la vieja escuela normal”, relató el docente oriundo de Apóstoles.

En esa línea, definió a la figura del educador como “transcendente”. “El maestro no era el que estaba muchas horas con sus alumnos, el maestro, sobre todo en el interior, era cocinero, el que le llevaba a los chicos al médico. Por esa razón, la figura era sumamente trascendente dentro de la actividad normal de la población”, expresó.

Por otra parte, recordó su labor como presidente de la comisión de Cultura y Turismo en la década del 90’, donde estuvo 15 años ad honorem: “me tocó la tarea de organizar la Dirección de Cultura en la municipalidad de Apóstoles, fue una epopeya titánica”, rememoró.

“La ventaja es que Apóstoles tenía un grupo cultural, exponentes culturales extraordinarios, gente que enseñaba por contagio, con una gran humildad. Fuimos los primeros que iniciamos los talleres culturales, no solamente en el centro cultural, sino en los barrios de la ciudad”, reveló Zajaczkowski.

“Lo más importante es que le hicimos entender a la población que la cultura no es una cosa que está destinada a unos pocos, eso nos enseñó la vida”, precisó.