Stephen King presenta “Holly”, su nuevo libro: llega a la Argentina el 1 de octubre

Foto vía Twitter

Stephen King, apodado por sus lectores como “el Rey del Terror”, cumple este jueves 76 años y los celebra con la presentación de su thriller “Holly”, en el que recupera a un personaje muy querido por sus fans, la detective Holly Gibney y que en pocos días logró ubicarse en los listados de libros más leídos en Holanda, Estados Unidos y Reino Unido.

El libro, que llegará a la Argentina el 1 de octubre, es protagonizado por la recurrente detective, que también aparece en “Mr. Mercedes”, “Quien pierde paga”, “El visitante”.

La historia de esta última novela comienza cuando Holly asiste al funeral de su madre, en donde una mujer desconocida la llama con un pedido desesperado de ayuda: necesita encontrar a su hija desaparecida.

King, un autor que ha vendido 500 millones de ejemplares y que ha visto a varios de sus textos adaptados al cine y a la televisión, publicó 64 novelas, once colecciones de relatos y novelas cortas, y siete libros de no ficción, además de un guion cinematográfico.

Sus últimos títulos son “Cuento de Hadas”, “Billy Summers”, “Después”, “La sangre manda” y “El visitante” (cuya adaptación audiovisual se es­trenó en HBO en enero de 2020), entre otras.

En reconocimiento a su tra­yectoria profesional, le han sido concedidos los premios PEN America Literary Service Award en 2018, National Medal of Arts en 2014 y National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Le­tters en 2003.

A diferencia de otras de sus obras, en “Holly” el autor se desentiende de cualquier evento paranormal o criatura sobrenatural y extrae el terror de las pequeñas escenas diarias y, además, se inspira en la actualidad estadounidense y aborda desde la literatura y de forma lateral el ascenso de la ultraderecha, la pandemia, la controversial figura de Donald Trump, informó el portal Télam.