Susana Báez Lugo, 30 años con las artesanías

APÓSTOLES. Este lunes por la tarde, Radio Social Club recibió la visita de Susana Báez Lugo, artesana de la ciudad Capital de la Yerba Mate quien relató sus comienzos en la pintura y artesanías.

“Tuve ceguera temporal durante 4 meses y la imposibilidad de ver y apreciar las cosas me llevó a hacer una promesa”, dijo. “Le prometí a Dios que, si me devolvía la vista, me dedicaría a admirar todas aquellas cosas de Dios que estuvieran bajo el sol”, agregó, aclarando que es creyente, aunque no predica.

Y continuó su relató: “Recuperé la vista y estaba en deuda y de a poco comencé con piedrita y palitos con formas. Recolectaba sin saber qué hacer y fue surgiendo la posibilidad de que enseñara pintura sobre tela a los niños”, dijo, recordando que aprendió a pintar por un programa de tv alemán.