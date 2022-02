Dalma Maradona confirmó que está embarazada

Dalma Maradona está cursando su segundo embarazo. Este lunes confirmó que su hija se llamará Azul.

“Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros nadie sabía nada! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!”, dijo Dalma Maradona al aire sin que nadie lo esperara.

“Solo Claudia y Gianinna ya saben, después nadie más. Para mí era re importante esperar los tres meses y que no se filtre, gracias a todos los que me vieron, tipo en las ecografías, que no dijeron nada”, declaró.

“Soy mamá de nenas y está perfecto, acá se cierra la fábrica, con todo el amor”, afirmó la actriz y conductora que es mamá de Roma que tiene 2 años.

“Felicidad y más felicidad! Acá te esperamos bebita”, escribió la hija de Diego Maradona en la primera foto que publicó en su cuenta de Instagram donde muestra su incipiente pancita.