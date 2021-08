Eddie Vedder y Cat Power se unen en el soundtrack de “Flag Day”

El icónico frontman de Pearl Jam y la cantante y compositora Cat Power se suman a la producción de Flag Day, película de Sean Penn.

Esta no es la primera vez que Vedder y Sean Penn trabajan juntos, ya que Eddie participó en el soundtrack de Into The Wild, dirigida por Penn.

Una unión inesperada

Eddie Vedder y Cat Power se preparan para crear música para Flag Day, nueva cinta de Sean Penn. Ambos artistas ya grabaron y produjeron dos canciones para Flag Day, película del actor, director y amigo personal de Eddie Vedder, Sean Penn.

Otro detalle importante es que Olivia Vedder, hija de Eddie, también colabora a nivel vocal en dos canciones.

Cat Power, por su lado, realiza un cover de I Think of Angels, de KK. Eddie Vedder también hace una poderosa interpretación de Drive, de REM, una de sus bandas favoritas.

Flag Day

Ese es el nombre de la nueva película de Sean Penn, ganador de un Oscar. La cinta profundiza sobre el valor de la familia, basada en una historia real.

Sobre la sinopsis de la cinta, se señala lo siguiente:

«El padre de Jennifer Vogel, John, era más grande que la vida. De niña, Jennifer se maravillaba de su energía magnetizante y de su capacidad para hacer que la vida se sintiera como una gran aventura», según informa Concierto.

Finaliza la sinopsis comentando que está basada en una historia real «protagonizada por Penn y su hija en la vida real, Dylan Penn, en un íntimo retrato familiar. Sobre una joven que lucha por superar los escombros de su pasado mientras reconcilia el ineludible vínculo entre una hija y su padre».