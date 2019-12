El documental de la muerte de Nisman, entre los estrenos de Netflix

Año nuevo, proyectos nuevos. Para la primera semana de enero, Netflix planea una serie de estrenos, entre los que destacan muchas series originales. Además, se sumarán al catálogo películas populares como Lucy y La Teoría del Todo.

Para los usuarios de Argentina, será muy atrayente el documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, un caso aún no resuelto que involucra a las más altas esferas del poder vigente en el país. A continuación, la lista de estrenos a continuación:

Series:

Nisman, el fiscal, la presidenta y el país: Miércoles 1 de enero – Serie documental de Netflix sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, investigador del atentado a la sede de la AMIA en 1994. Será una temporada de seis episodios.

Mesías: Miércoles 1 de enero – Serie de Netflix cuya trama gira alrededor de un hombre carismático que está causando agitación política con un movimiento espiritual y una agente de la CIA que decide investigarlo para saber quién es y qué busca. Protagonizada por Mehdi Dehbi y Michelle Monaghan.

Sex, Explained: Jueves 2 de enero – Miniserie documental de Netflix –en español El sexo en pocas palabras– que explora todos los secretos del sexo de una manera entretenida y reveladora. Protagoniza Janelle Monáe.

Anne with an E: Viernes 3 de enero – Se estrena la segunda y última temporada de esta serie basada en la novela de Lucy Maud Montgomery que sigue la historia de una niña huérfana que termina por error en la casa de una mujer soltera y su hermano. Protagonizada por Amybeth McNulty.

Drácula: Sábado 4 de enero – Serie original de Netflix que retoma la leyenda del Conde Drácula con nuevas historias que muestran los sangrientos crímenes del vampiro más famoso y sacan a la luz su vulnerabilidad. Protagonizada por Claes Bang, Dolly Wells y John Heffernan.

Películas:

Paddington 2: Miércoles 1 de enero – Comedia británica que sigue la historia de Paddington, un oso adoptado por la familia Brown que en esta nueva entrega es acusado de un robo que él jura no haber realizado. Protagonizada por Ben Whishaw, Michael Gambon, Sally Hawkins y Julie Walters.

Lucy: Miércoles 1 de enero – La película del 2014 protagonizada por Scarlett Johansson y dirigida por Luc Besson sigue la historia de Lucy, una joven que trabaja de mula para unos narcotraficantes y adquiere poderes sobrenaturales cuando se rompe una de las bolsas de droga que transporta.

The Theory of Everything: Miércoles 1 de enero – En español llamada La Teoría del Todo, este film basado en las memorias de Jane Hawking, la esposa de Stephen Hawking, está protagonizado por Felicity Jones y Eddie Redmayne, quien se llevó el Oscar por su interpretación.