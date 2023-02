El mensaje de Bambi Charpentier, sobre la salud de Chano: “Confiamos en su fortaleza”

Santiago “Chano” Moreno Charpentier, exlíder de Tan Biónica, continúa internado en el Sanatorio Otamendi y su familia se mantiene reservada respecto a su estado de salud.

Marina Charpentier, su madre, fue la primera en romper el silencio y realizó ayer un duro descargo en redes, pero este domingo volvió a recurrir a su cuenta de Instagram y se sumó a las palabras de su otro hijo Gonzalo Charpentier, quien agradeció el apoyo de los fans.

“Gracias por el amor y las buenas energías para mi familia en estos días grises. Acompañamos a Chano en su recuperación, confiando en su fortaleza y corazón de luchador, para ponerse cada día mejor”, expresó el músico conocido como Bambi en un texto publicado en una historia de Instagram.

Y continuó: “Agradezco también al equipo médico por su calidad profesional y el cariño con el que atienden a mi hermano. Quisiera pedir de corazón a aquellas personas que creen saber lo que es necesario hacer en estos casos o cómo se debe ciudad a una persona en estado de vulnerabilidad, que por favor sean respetuosos de nuestro dolor y consideren que hacemos lo mejor posible para salir adelante”.

El mensaje del hermano de Chano concluye: “Afortunadamente, recibimos manifestaciones de cariño y empatía que nos ayudan a atravesar esta situación con fuerza y esperanza”.

Chano Moreno Charpentier ingresó este viernes por la mañana al sanatorio Otamendi y, según pudo confirmar LA NACIÓN, la internación está vinculada a sus adicciones. Su estado es reservado. En mayo del año pasado ya había estado allí para luego ser trasladado a la clínica psiquiátrica Avril.

El jueves pasado, el cantante sorprendió a sus seguidores de Twitter reposteando unos viejos mensajes que había compartido en noviembre en aquella red social, en los que denunciaba haber recibido amenazas. “Hace nueve días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano, cuidate, te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así… Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”, expresa uno de esos mensajes.

En otro, expresaba: “Lo que esta persona me dijo yo ya lo suponía, y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada… Espero que no sea nada”. Dentro de esa misma catarata de textos, incluyó otro en el que se preguntaba: “¿Es posible hacer con inteligencia artificial un video falso de alguien con la misma cara y la misma voz? La nueva amenaza de los haters. Los leo”. Tres minutos más tarde, a las 0.03 repitió el tuit pidiendo “guarden esto”; a los nueve minutos del viernes pidió retutitearlo; y un minuto más tarde escribió en la red: “Miedo”.

El derrotero del músico tuvo su punto más complicado a finales de julio de 2021, cuando, en pleno brote psicótico, se negó a ser trasladado en una ambulancia y reaccionó violentamente, tras lo cual recibió una herida de bala de uno de los oficiales que se encontraba en su domicilio de Capilla del Señor. Como producto de las heridas, fue operado de urgencia: le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y además le suturaron una perforación del colon.

A partir de la problemática de su hijo, Marina Charpentier se convirtió en una de las voces de los familiares que reclaman un cambio en la Ley Nacional de Salud Mental. Uno de los temas en los que hacen hincapié es en la necesidad de que la legislación les dé más injerencia a los familiares a la hora de decidir la internación de la persona que sufre algún tipo de adicción o desequilibrio. Actualmente, es el paciente el que tiene la potestad de decidir si quiere internarse o no.