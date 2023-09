El recuerdo de Gilda a 27 años de su muerte

Figura icónica de la cumbia argentina, nació el 11 de octubre de 1961 en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó la carrera de maestra jardinera y el profesorado de Educación Física, aunque debió interrumpirlos en 1977 al fallecer su padre para hacerse cargo del hogar. Sin embargo, a los 30 años y siendo madre de dos niños, decidió dedicarse a la música.

Tras responder a un aviso impreso en el que pedían vocalistas para un grupo musical, Myriam supo hacerse un lugar en la música tropical, donde las mujeres eran pocas.

“No tengo drama con lo físico, aunque en su momento lo fue. Se usaban las rubias espectaculares y yo con mi cuerpito y mi cara no daba con lo que se esperaba. Fue una de las causas por la cual me cerraron las puertas en un principio, pero esta garganta que Dios me dio y este corazón hicieron que la gente me quiera como soy y no como ellos querían”, reveló la cantante en una entrevista en televisión.

Algunos de sus éxitos, fueron: “No me arrepiento de este amor”, Fuiste”, “Paisaje”, que fueron interpretados en otros géneros como el rock.

Tras una corta e intensa carrera, en la madrugada del 7 de septiembre de 1996 falleció en un trágico accidente, en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, en la provincia de Entre Ríos, cuando un camión embistió al colectivo en el que viajaban. También murieron su madre, su hija mayor, tres de sus músicos y el chofer del ómnibus.

Su partida, a los 34 años y en el mejor momento de su carrera, marcó el inicio de la una leyenda de la música popular.

A continuación, algunas de las canciones que recuerdan a Gilda

Fuiste

No me arrepiento de este amor

Paisaje