El rol que marcó a fuego a Johnny Depp: “Nunca volvería a hacerlo”

La carrera de Johnny Depp en el mundo del cine comenzó de manera rápida y con éxito inmediato. Si bien el nacido en Kentucky se mudó a Los Ángeles para cumplir su sueño de ser músico, las cosas dieron un vuelco inesperado y fue elegido para ser parte de la película Pesadilla en la calle Elm, el clásico de Wes Craven. Luego, llegaría la película Private Resort -en la que tuvo un pequeño papel- y Pelotón en 1986. Sin embargo, su primer acercamiento al reconocimiento popular llegaría con la serie policial y cómica 21 Jump Street.

La misma se emitió entre 1987 y 1991 y en ella Depp interpretó al policía Tom Hanson, que formaba parte de un Comando Especial encargado de delitos juveniles.

El actor de La leyenda del jinete sin cabeza era uno de los personajes principales de esta serie y se mantuvo en la producción durante 4 temporadas y 40 episodios. De hecho, una de las motivaciones para entrar en esta producción fue la presencia del consagrado actor Frederic Forrest.

Depp y las series: una relación rota

Lo cierto es que el mundo de la televisión no era para Depp y, antes de que la serie concluyera, decidió renunciar. Así llegaría su primera colaboración con Tim Burton, director que lo tomaría como actor fetiche: en 1990 filmó El joven manos de tijera y decidió que el séptimo arte era su lugar, por lo que decidió no volvió a trabajar en series. En una entrevista con Los Angeles Times le preguntaron si volvería a involucrarse en uno de estos shows y respondió de manera contundente: “Nunca, preferiría trabajar en una estación de servicio. Nunca voy a volver a hacerlo. No hay suficiente dinero en Los Ángeles“.

A pesar de haber elegido otro camino, el actor de Piratas del Caribe se mostró agradecido con la producción que le permitió dar un verdadero salto en su carrera. De hecho, en la adaptación cinematográfica de 21 Jump Street que se estrenó en 2012, Depp tuvo un cameo aunque ni siquiera fue incluido en los créditos.

Fuente: Indie Hoy