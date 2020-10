Espectacular primer tráiler de Dune, de Denis Villeneuve

Warner Bros. y Legendary Pictures cumplieron con su promesa y finalmente presentó el primer tráiler de Dune, uno de los largometrajes más esperados de 2020 para los fanáticos de la ciencia ficción.

El avance está a la altura de la enorme expectación que se ha generado alrededor del largometraje, según publicó Hipertextual. La productora mantiene la fecha de estreno revelada previamente: 18 de diciembre de 2020. Eso sí, el coronavirus tendrá la última palabra.

El tráiler de Dune nos ofrece un breve vistazo a gran parte de los personajes que aparecerán en esta primera entrega. Es que Dune se dividirá en dos películas para poder abarcar toda la narrativa creada por Frank Herbert en su novela homónima.

En el avance aparece Timothée Chalamet como Paul Atreides, el vástago de la Casa Atreides. También destaca la presencia de Dave Bautista en los pies de Glossu Rabban Harkonnen, también conocido como “La bestia”.

Para aquellos que no están familiarizados con el material original, Dune sigue a la familia Atreides mientras se trasladan al desolado planeta de Arrakis para asumir el control de la producción del recurso más valioso de la galaxia, la Spice Melange (la especia).

Desafortunadamente, un acto de traición pronto convierte en un paria al hijo menor del duque Atreides, Paul, y debe aceptar su destino como un poderoso profeta de los nativos de Arrakis conocido como Los Fremen.

En los 80’s, la novela llegó a la pantalla grande de la mano del genial David Lynch, aunque el filme fue un fracaso en taquilla. Años después, se concretó una miniserie, con actores afamados como William Hurt y James McAvoy en los protagónicos.

El director y el elenco

Ahora, el nominado al Oscar, Denis Villeneuve (“Llegada”, “Blade Runner 2049”) dirige la película de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, la adaptación a la pantalla grande del éxito de ventas seminal de Frank Herbert del mismo nombre.

La película Dune está protagonizada por el nominado al Oscar, Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”, “Mujercitas”), Rebecca Ferguson (“Doctor Sleep de Stephen King”, “Misión: Imposible – Fallout”), Oscar Isaac (la franquicia de “Star Wars”, “X-Men Apocalypse” ) Josh Brolin, nominado al Oscar (“Milk”, Thanos en Marvel), Stellan Skarsgård (“Chernobyl” de HBO, “Vengadores: La era de Ultron”), Dave Bautista (“Guardians of the Galaxy”), Stephen McKinley Henderson (“Fences”, “Lady Bird”), Zendaya (las películas de Spider-Man”, “Euphoria” de HBO), David Dastmalchian (“Blade Runner 2049″,”El Caballero Oscuro”), Chang Chen (“Mr. Long”, “Tigre y dragón”), Sharon Duncan-Brewster (“Rogue One”, “Sex Education” de Netflix), con la nominada al Oscar Charlotte Rampling (“45 Years, “Assassin’s Creed”), con Jason Momoa (“Aquaman”, “Juego de tronos” de HBO), y el ganador del Oscar Javier Bardem (“No es país para viejos”, “Skyfall”).

Denis Villeneuve dirigió Dune a partir de un guión que coescribió con Jon Spaihts y Eric Roth basado en la novela del mismo nombre escrita por Frank Herbert. Villeneuve también produjo la película con Mary Parent, Cale Boyter y Joe Caracciolo, Jr. Los productores ejecutivos son Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt y Kim Herbert.