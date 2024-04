Estos son los primeros actores confirmados en la nueva serie de The Office

The Office es una de las sitcoms más exitosas y populares de las últimas décadas. La adaptación estadounidense de la serie original de Ricky Gervais y Stephen Merchant resultó ser un hit total en el mundo de las ficciones televisivas por sus ingeniosos personajes, su formato de mockumentary y su arriesgado humor.

Desde que finalizó en 2013, los fanáticos esperan una continuación o nuevas producciones en el universo de la serie, algo que ahora pasará. Universal Television está trabajando en una nueva iteración de la sitcom.

Por el momento no se conoce una sinopsis pero sí a los actores principales, pues desde Variety informaron que Sabrina Impacciatore (The White Lotus) y Domhnall Gleeson (Star Wars, Harry Potter) serán parte del elenco.

La nueva serie creada por Greg Daniels y Michael Koman no se trata de un reboot pero se sitúa en el mismo universo, en una oficina diferente y con personajes diferentes. Anteriormente, Daniels había dado una entrevista bajando las esperanzas sobre una continuación del programa: “No me gusta pensar en nada como un reboot, ¿me entiendes? Porque siento que terminamos esa historia de una manera hermosa. Los personajes tuvieron su cierre. No quisiera volver a hacer la misma serie con un elenco diferente, porque creo que conseguimos el mejor elenco de la televisión para hacerlo. Así que la noción de un reboot no es de mi interés”.

Así, esta nueva apuesta podría estar conectada al show original, pero no deberíamos esperar encontrarnos con Steve Carell y compañía en su conocido ambiente de trabajo.