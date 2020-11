Harry Styles y Billie Eilish protagonizarán una mini serie

Dos mega estrellas de la música pop actual participarán de una mini serie que se estrenará a fin de noviembre: se trata de Harry Styles y Billie Eilish.

¿Qué une a estos artistas? “Ouverture of Something That Never Ended”, un unitario de siete episodios que lanzará Gucci como parte de su GucciFest, el primer festival online de moda y cine que realizará la marca.

La mini serie, dirigida por el filmmaker de culto Gus Van Sant y el director creativo de Gucci Alessandro Michele tendrá como protagonistas a los cantantes (que son aficionados de la marca a su manera) junto a otras figuras como Florence Welch y Jeremy O. Harris, entre otros.

Hasta ahora no se sabe mucho, pero sí que mostrará a la artista y actriz Silvia Calderoni caminando por Roma y encontrándose con celebridades, entre ellas, Styles y Eilish.

Este evento también presentará la nueva colección de Gucci por Alessandro Michele, que se ausentó de la Milan Fashion Week el mes pasado.

Adempas, habrá otras películas de 15 diseñadores emergentes, todos ellos seleccionados por Michele.