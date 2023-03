A una semana de que Lucas Benvenuto contara que en el 2020 denunció a Jey Mammón por abuso sexual y revelara detalles escalofriantes de la relación que mantuvieron cuando él era menor, el conductor rompió el silencio, informó el portal TN.

Si bien días atrás se había expresado a través de un comunicado y contados mensajes a colegas, este miércoles el artista decidió manifestarse en sus redes sociales con una serie de videos.

“Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”, comenzó diciendo en un video mirando a cámara.

“Es por eso que hace más o menos una semana que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. ¿Pero saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas… Estoy en esta silla y no me puedo ni parar”, aseguró.

Acto seguido, se apoyó en la mesa y con la voz firme, pero entre lágrimas, sostuvo: “Yo no violé, abusé o drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

Jey Mammón se defendió de la denuncia de abuso https://t.co/B6uuCoqNAO — Misiones Cuatro (@misionescuatro) March 29, 2023

“Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante”, señaló para luego pedirle a los usuarios que lo siguieran escuchando para poder profundizar sobre lo ocurrido.

Jey Mammón aseguró que tuvo una relación con Lucas Benvenuto: “Fue un vínculo lleno de amor, contención, de consentimiento”

Entonces se metió de lleno en la polémica: “A Lucas lo conozco, no lo voy a negar. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16″. Hecha esa aclaración, remarcó que ese día intercambiaron unas palabras y que hay testigos y videos que pueden probar sus dichos.

Esta semana en la que yo estuve acá en mi casa, se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. En ese tuit yo decía ‘soñé que garch… con mi ex Lucas’. Dieron por sentado que era ese Lucas, yo podría decir que es otro, pero no, es él. Yo tuve un vínculo, una relación con Lucas”.

Entonces puso el foco en los que animaban a hacer captura del tuit porque podría borrarlo. “No, yo no voy a poner abajo de la alfombra ni el tuit ni mi vínculo con él. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años”, señaló. Y agregó: “No pongo abajo de la alfombra ese tuit, no pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él, como tampoco puse abajo de la alfombra en su momento esa relación, porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle”.

Luego remarcó que entre idas y venidas, ese vínculo duró hasta que Lucas tuvo 25 años, entre idas y venidas. “Ese vínculo, desde el día cero que empezamos a salir, fue un vínculo lleno de amor, contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo… Nada de eso”, aseguró con la voz quebrada.

A modo de cierre, Jey Mammón expresó: “Yo entiendo que Lucas necesita evidentemente sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, que yo no hice. No es así”.

Tras remarcar que no aceptará ningún tipo de arreglo o pacto entre las partes, expuso: “El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio a la verdad. Lo necesito y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”, dijo para anunciar cuál es su determinación en este contexto.