Joan Jett prepara su propia novela gráfica

La rockera de Long Beach Joan Jett es el foco de una antología planificada de 20 historietas que celebran sus álbumes de 1981 Bad Reputation y I Love Rock ‘N’ Roll.

Z2 Comics, con sede en la ciudad de Nueva York, afirmó que la antología gráfica autorizada «Joan Jett and the Blackhearts: 40 x 40» contará con creadoras seleccionadas de cómics y del mundo de la cultura pop. La artista Tara McPherson, conocida por sus carteles y por sus figuras de vinilo para Kidrobot, creó una de las dos portadas disponibles, en conjunto con la acuarelista francesa Clara Tessier.

Una novela gráfica sobre la leyenda Joan Jett

Los precios van desde $ 24,99 dólares para la edición de tapa blanda hasta $ 999 para una «edición platino» que incluye una tapa dura de gran tamaño firmada a mano por Jett, varios objetos de colección y una nueva guitarra Epiphone. El libro saldrá este años con 200 páginas planificadas de historias más material adicional, según un representante de Z2.

«Cuando comenzamos a trabajar con Z2 Comics en ‘Joan Jett and the Blackhearts: 40 x 40′ … reflexionamos sobre todo el rechazo y la oposición que Joan enfrentó en la industria como una mujer con una guitarra«, comentó Carianne Brinkman, presidenta del sello musical Blackheart de Jett, en un comunicado. «Afortunadamente, bloqueó el ruido y mostró a los escépticos que podía hacerlo ella misma».

Brinkman agregó: «El mundo del cómic, al igual que el mundo del rock ‘n’ roll, está bastante subrepresentado en términos de mujeres, particularmente en la corriente principal. Pensamos que esta era una gran oportunidad para celebrar a los escritores e ilustradores de cómics que resultan ser mujeres, y a quienes, como a Joan, se les pregunta constantemente cómo es ser ‘una mujer’ en sus respectivas industrias «.

Grandes colaboradores del mundo del arte

Entre los colaboradores se encuentran los escritores Amanda Deibert, Cat Mihos y Jazzlyn Stone, los artistas Liana Kangas y Cat Staggs, y los escritores-artistas Jamaica Dyer, Wiktoria Radkiewicz, Evgenia Vereli y Annie Zaleski, afirmó Z2.

Joan Jett, de 62 años, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll y del Salón de la Fama de la Música de Long Island, ha vivido en Long Beach desde finales de la década de 1970.

Ella comenzó con The Runaways, cuyo sencillo de 1976 «Cherry Bomb», aunque no fue un éxito en ese momento, se ha convertido desde entonces en un himno del poder femenino que ha aparecido en innumerables álbumes y en la banda sonora de Guardians of the Galaxy de Marvel Studios. (Rock&Pop)