L-Gante pactó un régimen de visita con Tamara Báez y se reencuentra con su hija Jamaica

Foto: Instagram / lgante_keloke

En medio del escándalo mediático y las idas y vueltas entre L-Gante y Tamara Báez, Claudia Valenzuela, la madre del músico, buscó hoy a Jamaica para que pueda volver a reencontrarse con su padre luego de semanas sin poder acercarse.

“Hoy es un día muy especial, ya se van a enterar por qué”, dijo la madre de L-Gante al aire de Socios del espectáculo (eltrece). Luego de esa frase, se llegó a la conclusión de que L-Gante habría pactado un régimen de visita para poder volver a ver a su hija Jamaica.

Tal como confirmó Alejandro Cipolla a TN Show, Claudia Valenzuela fue la encargada de ir a buscar a su nieta Jamaica para llevársela a su hijo Elian y así concretar el reencuentro.

Según contó Rodrigo Lussich en su programa, ya hay días y horarios definidos para que el cantante vea a su pequeña hija: “Tres veces por semana, de 12 del mediodía a 18 horas y un fin de semana de por medio”, contó Rodrigo Lussich al aire del programa.

“Verla y no verla me tiene mal. Un par de dificultades tengo, no la puedo ver todos los días. Me molesta el tiempo perdido, porque todo se puede recuperar menos el tiempo”, había reflexionado el referente de la cumbia 420 al no poder compartir momentos junto a su hija, en diálogo con Luis Ventura en Secretos verdaderos (América), informó el portal TN.