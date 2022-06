La canción de Kate Bush que alcanza el número 1 gracias a Stranger Things

Hace unos días se estrenó la cuarta temporada de Stranger Things en Netflix y casi de inmediato internet se llenó de toda clase de reacciones por parte de su audiencia. Pero más allá de los memes y comentarios sobre el rumbo de los nuevos episodios de esta serie de ciencia ficción, un fenómeno que llamó la atención de muchos es el hecho de que la canción “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush volvió a alcanzar el número 1 en iTunes gracias al programa juvenil.

Según reportan medios como Deadline, el tema originalmente publicado en 1985 fue incluido en la banda sonora del primer episodio de esta temporada y juega un rol crucial en la historia de Max (interpretada por Sadie Sink). Debido a que la popular tira creada por los hermanos Duffer está ambientada en la década de 1980, las canciones que suenan en sus capítulos son de esa época.

Esta no es la primera vez que Stranger Things vuelve a poner de moda un tema musical de esa era. Ya había ocurrido algo similar en 2021 con el track principal de la exitosa película de fantasía The Never Ending Story. Dicha pieza causó furor nuevamente luego de formar parte de la tercera temporada de esa producción de Netflix.

En cuanto a “Running Up That Hill”, vale recordar que se trató del primer single del álbum Hounds of Love de Bush y que rápidamente se convirtió en un hit. Inclusive, podemos decir que es el éxito que hizo despegar de manera definitiva la carrera de la cantante inglesa. La canción inicialmente había sido titulada “A Deal With God”, pero la disquera de la artista consideró que lo mejor era cambiarle el título para evitar que sectores religiosos vetaran ese lanzamiento en países como Italia, Francia y España.

IndieHoy