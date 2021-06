“Mare of Easttown”, la serie con la que Kate Winslet arrasa

Protagonizada por Kate Winslet , Mare of Easttown, se ha convertido en una de las miniseries más exitosas en lo que va del 2021. La ficción se estrenó a mediados de abril por la plataforma de streaming de HBO.

Fue puesta al aire con el fin de darle batalla a Luis Miguel, la serie. La biopic del cantante mexicano que lanzó Netflix. La actuación de la ex Titanic le valió ponerse de la increíble actuación de Diego Boneta.

La producción de siete episodios de Mare of Easttown pone a Kate Winslet en el podio de los más visto del año. Su rol de policía agobiada, sometida a una encrucijada en Pennsylvania, ha sabido recordar que aún mantiene el toque que supo darle a la bella Rose en Titanic.

La británica de 45 años, es sin lugar a dudas el corazón de la serie. Con esta puesta en escena alcanza una nueva cima en su exitosa carrera como actriz. El balance justo entre humor, dolor y patetismo con el que juega con su personaje nos recuerda a sus mejores épocas en Hollywood.

“Siempre ha gustado Kate Winslet, pero el personaje de la inspectora Mare me está dejando K.O. Hacía tiempo que no sentía una identificación tan grande con un personaje de una serie. Con su cansancio, con su cabreo en el mundo”, destacó la cineasta Isabel Coixet desde su cuenta de Instagram.

“Mare no se parece en nada a mí y, sin embargo, se parece mucho más a mí que los dramas encorsetados en los que he trabajado durante toda mi vida”, señaló Winslet en una entrevista reciente con el portal Collider. Mare of Easttown culminó el 30 de mayo y hasta ahora poco se sabe sobre si habrá segunda temporada.