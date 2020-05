Murió el actor Jerry Stiller, estrella de “Seinfeld”

El actor y comediante estadounidense Jerry Stiller falleció este lunes a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hijo Ben Stiller.

“Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero papá”, escribió el protagonista de “La familia de mi novia”.

Jerry Stiller tuvo una gran carrera como artista de comedia en el cine y la televisión. Lanzó su futuro en la actuación junto a su esposa Anne Meara en la década de 1950 y resurgió cuatro décadas más tarde en el legendario programa de televisión “Seinfeld” como el histéricamente nervioso Frank Costanza. También actuó junto a su hijo Ben Stiller en la película Zoolander.

Stiller nació en Brooklyn y fue el hijo mayor de cuatro hermanos. Participó de la Segunda Guerra Mundial y una vez que regresó del combate, comenzó a actuar en el teatro.

Fue un artista de múltiples talentos y su nombre apareció en una variedad de películas, interpretando al compinche policial de Walter Matthau en el thriller “La captura del Pelham 1-2-3” y al esposo de Divine, Wilbur Turnblad, en la comedia de John Waters “Hairspray”.

También escribió una autobiografía, “Married to Laughter”, sobre su matrimonio de más de 50 años con su alma gemela y su cohorte de comedia Meara, quien murió en 2015. Y sus innumerables papeles televisivos incluyeron todo, desde “Murder She Wrote” hasta “Law and Order “- junto con 36 apariciones junto a Meara en “The Ed Sullivan Show”.

Stiller obtuvo una nominación al Emmy en 1997 por su inolvidable actuación “Seinfeld”.