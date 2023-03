Murió Tristán: estaba internado por una neumonía bilateral

CORDOBA. Este sábado murió Tristán. El actor de 86 años estaba internado en el Hospital Tránsito Cáseres de Allende, de la ciudad de Córdoba, a causa de una neumonía bilateral. La noticia del deceso confirmada a Teleshow por su hijo, Mariano Díaz Ocampo.

Según publicó TN, el capocómico se encontraba internado en terapia intensiva desde hacía varios días producto de sus problemas de salud. La semana pasada, uno de sus hijos se mostró preocupado por la situación que estaba enfrentando el artista.

“Hace nueve días tuvo una neumonía bilateral. Nosotros no estábamos en Córdoba cuando pasó. Estamos hace tres días acá y no sabemos mucho más. Los médicos nos van diciendo todo muy de a poco”, explicó Federico en declaraciones al medio Crónica TV. Tristán se encontraba en coma inducido e intubado porque no podía respirar por sus propios medios.

En el 2019, Tristán sufrió una caída y una fractura de cadera. A raíz de ese episodio, fue operado e internado en un centro de rehabilitación en Córdoba. Y en 2022, cuando el actor se encontraba en plena rehabilitación, la familia salió a declarar públicamente que no contaban con los $100 mil por mes para afrontar los gastos.

En ese momento, Federico apuntó a la obra social de actores por no hacerse cargo. “Ahora está en un centro de rehabilitación que es al que lo pudimos llevar hace tres años y el cual lo venimos pagando junto a mis hermanos”, dijo el hijo del capocómico.

Tristán Díaz Ocampo comenzó su carrera artística en 1964 y estuvo ligada a figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez, Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró.

En televisión trabajó en ciclos como Telecómicos, La Tuerca, Las Travesuras de Tristán, El hijo de Don Mateo, La Piñata, Historia de un clan, Polémica en el bar, El marginal y El año de la caridad, entre otros. En teatro formó parte de las obras Boeing Boeing, La revista para todos, Regatos salvajes, Vedettísima, Fantástica y Brillantísimas. Se lo consideraba uno de los últimos “capocómicos” argentinos vivos.